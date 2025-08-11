Momen Bingung El Rumi dan Jefri Nichol Usai Tanding

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - El Rumi kembali menang melawan aktor Jefri Nichol dalam laga Superstar Knockout 3 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (9/8/2025) lalu.

Tidak butuh waktu lama, El Rumi menyelesaikan pertandingan selama 38 detik saja.

Wasit menyatakan El Rumi menang lewat keputusan Technical Knock Out (TKO) setelah menghujani pukulan sebanyak 7-8 kali tanpa balasan.

Hal ini pun sempat membuat Nichol tak terima dengan kekalahannya yang terjadi begitu singkat.

Setelah turun dari ring tampak Nichol emosional. Sang kekasih, Ameera Khan tampak menenangkan Nichol.

Seketika melihat momen ini, El Rumi langsung menuju ke Nichol dan memberikan pelukan.

El Rumi mengakui bahwa dia juga sedikit bingung dengan kemenangan yang diraihnya malam itu.

El Rumi mengatakan dia tidak mengerti dengan keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan.

“Gue gak ngerti wasit, gue gak ngerti,” kata El Rumi dikutip @sadamesteem Senin (11/8/2025).

Nichol masih bertanya-tanya mengapa pertandingan tidak bisa dilanjutkan lagi, sementara dia merasa belum bertanding.

“Hah? Kok gak bisa lanjut lagi sih?,” kata Nichol yang juga keheranan.

El Rumi menjelaskan dia benar-benar tidak paham keputusan wasit.

“Gak tahu, gak ngerti gue, wasitnya dari luar,” balas El Rumi. (Elva/Fajar).