Munafri Tinjau Lapangan Karebosi yang Mangkrak: Sayang Sekali Kalau Dibiarkan Begitu Saja

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meninjau Lapangan Karebosi, Senin (11/8/2025). Lapangan tersebut sedianya dilakukan revitalisasi, namun mangkrak.

Munafri mengatakan Lapangan Karebosi telah melewati perjalanan sejarah panjang sebagai salah satu ikon Kota Daeng. Karenanya, ia menegaskan Karebosi tidak bisa ditinggal begitu saja.

"Ini benar-benar diperbaiki, jangan sampai kita tinggalkan begitu saja. Setelah kontraknya diputus, progresnya tidak berjalan baik. Kami akan revitalisasi bagus," ujar Munafri, usai menijau lapangan tersebut.

Selain lapangan Karebosi sebagai berfungsi pusat kegiatan olahraga, kawasan ini juga terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

"Karena itu, kami mengambil langkah membuat penganggaran baru, melakukan seluruh tahapan, berkomunikasi," jelasnya.

"Dan ada asistensi dengan penegak hukum, termasuk BPK, agar proses ini bisa berjalan kembali," tambah Munafri.

Menurutnya, lapangan Karebosi memiliki fungsi strategis sebagai ruang publik yang menunjang kesehatan masyarakat, termasuk lansia yang membutuhkan sarana olahraga aman dan nyaman.

"Ini ikon Kota Makassar. Kita mau semua fasilitas di sini bisa dipakai kembali, menjadi ruang interaksi masyarakat, tempat berolahraga, dan ruang terbuka yang benar-benar dinantikan warga," ujarnya.

Munafri menegaskan, revitalisasi Karebosi bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat.

Prosesnya memerlukan perencanaan matang sesuai aturan, apalagi mengingat kondisi proyek sebelumnya yang sempat bermasalah.