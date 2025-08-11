Pemda Pertama yang Luncurkan Seaplane, Menhub Puji Pemprov Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), launching sekaligus menggelar uji coba penerbangan pesawat amfibi atau seaplane.

Adapun acara launching sekaligus menggelar uji coba ini berlangsung di Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Senin (11/8/2025).

Satu unit pesawat Cessna 172S Skyhawk SP dengan kode registrasi PK-APO yang bakal melakukan uji coba.

Terkait kegiatan ini, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyebut Seaplane ini buka soal biaya namun untuk membantu Pemerintah Daerah.

Hal ini kata dia bukan soal biaya tapi bagaimana memudahkan pemerintah daerah untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan khususnya.

“Kalau dilihat dari segi biaya, kemungkinan memang lebih murah kapal, karena kapal bisa memuat banyak. Namun demikian, kalau kita bicara mengenai pelayanan, khususnya tadi yang disampaikan pak gubernur terkait pelayanan kesehatan di mana masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat, maka seaplane menjadi salah satu alternatif supaya kita bisa melayani masyarakat dengan cepat,” jelasnya.

Kemudian untuk wisatawan, bisa menghemat waktu agar wisatawan bisa menjangkau daerah-daerah pariwisata dengan cepat, dengan nyaman, sehingga mereka bisa banyak meluangkan waktu di tempat-tempat wisata.

Lanjut, Dudy Purwagandhi menyebut ini merupakan yang pertama kali di Pemda dan Sulawesi Selatan jadi yang pertama.

“Ini adalah yang pertama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, sebelumnya memang ada beberapa, tapi saya belum bisa katakan banyak, karena ada beberapa swasta yang mengoperasikan seaplane ini,” paparnya.