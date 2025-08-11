Pemprov Sulsel Siapkan 17 Miliar Anggaran Subsidi untuk Seaplane

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengungkap anggaran subsidi untuk Seaplane.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sulsel, Erwin Sodding menyebut ada anggaran sebesar 17 miliar yang disiapkan untuk Seaplane.

Subsidi diberikan untuk mendukung operasional seaplane yang akan melayani rute ke wilayah kepulauan di Sulsel.

“Untuk subsidi penerbangan rute khusus seaplane, kita anggarkan Rp17 miliar melalui kerja sama dengan Starwisata,” kata Erwin Sodding.

Dana subsidi mencakup biaya sewa pesawat, aerodrome, dan sea port portable.

Dua armada disiapkan, yakni Caravan Cessna 208 yang dioperasikan Starwisata dan ATR 72 milik Fly Wijaya.

“Subsidi Rp17 miliar ini berlaku untuk satu tahun,” paparnya.

Kemudian untuk rute yang nantinya bakal dilalui oleh Seaplane bersifat umum (general route).

Dalam artian, nantinya ada beberapa rute opsional akan menjangkau berbagai titik potensial.

“Arahan pertama dari Pak Gubernur, ada beberapa rute seperti Jampea, Takabonerate, dan Bone. Tapi masih akan diidentifikasi lebih lanjut. Intinya, bisa berbasis perairan,” terangnya.

