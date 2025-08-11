Menu
Beranda Jabodetabek Pendaftaran Petugas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Kuota yang Dibutuhkan

Pendaftaran Petugas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Kuota yang Dibutuhkan

Endra - Jabodetabek
Komentar
  • Bagikan
petugas pemadam kebakaran (damkar). Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Berikut adalah info terbaru tentang pendaftaran petugas pemadam kebakaran (damkar) Provinsi DKI Jakarta. Kapan jadwalnya serta syarat yang harus dipenuhi peserta. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah provinsi (Pemprov) membukan lowongan 1.000 petugas damkar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pendaftaran akan dibuka selama tiga hari mulai Selasa 11 Agustus hingga Kamis 14 Agustus 2025.

Pendaftaran terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Termasuk bagi yang memiliki KTP luar Jakarta. Namun jika terdapat pelamar yang nilainya sama, maka pemprov akan memprioritaskan bagi warga asli Jakarta.

"Pendaftaran bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta atau yang disebut dengan damkar akan dimulai Selasa ini. Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada 1.000," ungkap Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui masing-masing kota administrasi. Para calon pelamar diminta menunggu pengumuman resmi dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) guna menghindari penipuan.

Proses seleksi mengacu pada regulasi resmi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 serta peraturan gubernur yang berlaku.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi pelamar petugas damkar, yakni minimal lulusan SMA atau sederajat hingga tinggi badan minimal 165 sentimeter.

Pramono menyampaikan, akan ada tes fisik yang digelar bekerjasama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Pramono Anung Buka Layanan Aduan Jika Masyarakat Temukan Beras Tidak Sesuai Standar
Pemprov Jakarta Buka Loker Anggota Komisi Informasi, Berikut Jadwal Lengkap, Syarat dan Tahapannya
Olahraga Dikenakan Pajak 10 Persen, Menpora Dito: Rendah
Penerima Bansos Main Judol, Ancaman Pramono Anung Sangat Tegas
Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar Cair Bulan Ini, Berikut Rincian Penerima dan Bocoran Lengkapnya!
Reaksi Pramono Anung Saat Ditanya Soal Hasto PDIP Divonis 3,5 Tahun
Cincin Pemberian Ibu Bikin Panik, Damkar Turun Tangan Selamatkan Jari Yosep
Kunci Mobil Warga Jatuh ke Got Cor Beton, Untung Ada Damkar