Menu
Beranda Nasional Perhatikan Cuaca Senin: Hujan Petir dan Hujan Ringan di Sejumlah Daerah

Perhatikan Cuaca Senin: Hujan Petir dan Hujan Ringan di Sejumlah Daerah

Edy Arsyad - Nasional
Komentar
  • Bagikan
ilustrasi: Tips Persiapan Mobil untuk Mudik di Musim Hujan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, pada Senin ini sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan disertai petir. Informasi ini disampaikan melalui akun resmi Instagram BMKG (@infobmkg), yang merinci wilayah yang akan terdampak cuaca ekstrem.

Pulau Sumatera akan menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampak cuaca buruk. Hujan disertai petir diperkirakan mengguyur Padang, Palembang, dan Bengkulu. Sementara itu, di Banda Aceh diprakirakan akan mengalami cuaca berawan tebal. Di beberapa kota lain seperti Tanjung Pinang dan Pekanbaru, cuaca cenderung hujan ringan, sedangkan Medan diperkirakan akan diguyur hujan sedang. Di Jambi, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, hujan ringan diperkirakan terjadi.

Pulau Jawa juga tidak luput dari potensi hujan. BMKG meramalkan Bandung akan mengalami hujan disertai petir, sementara kota-kota seperti Serang, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta diperkirakan akan mengalami hujan ringan. Surabaya, di sisi lain, berpotensi diselimuti udara kabur.

Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan Denpasar, Mataram, dan Kupang akan merasakan cuaca tersebut sepanjang hari.

Pulau Kalimantan berpotensi diguyur hujan disertai petir, terutama di Palangkaraya dan Banjarmasin. Di Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda, hujan ringan diprakirakan terjadi.

Sementara itu, Pulau Sulawesi akan mengalami cuaca yang cukup bervariasi. Mamuju diperkirakan diguyur hujan disertai petir, sementara Kendari akan merasakan udara kabur. Makassar diperkirakan berawan tebal, sedangkan Manado, Gorontalo, dan Palu akan mengalami hujan ringan.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Prakiraan BMKG: Makassar Hari Ini Berawan Tebal
BMKG: Peringatan Dini Tsunami Dinyatakan Telah Berakhir
10 Wilayah Indonesia Berpotensi Tsunami Akibat Gempa di Pesisir Timur Kamchatka Rusia
Prakiraan Cuaca di Sulawesi Selatan Minggu 27 Juli, Makassar Cerah Berawan
Gempa Magnitudo 6,0 di Poso Dirasakan hingga di Mamuju Sulbar, Tidak Berpotensi Tsunami
Intip Prediksi Cuaca Jakarta Sepanjang Senin 21 Juli
Musim Kemarau di Sulsel Alami Pergeseran, Ini Penjelasan BMKG
Cuaca Cerah di Pagi Hari, Ini Prediksi BMKG untuk Wilayah Sulsel Minggu 20 Juli