Peringatan Titiek Soeharto ke Bulog Makassar soal Harga Beras: di Sini Harganya Lebih Mahal, di Sini, di Sini

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi IV DPR RI memberi respons soal tingginya harga beras khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Respons ini diberikan dalam kunjungan kerja reses di Gudang Bulog yang ada di Panaikang, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (11/8/2025).

Dipimpin langsung ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto memberikan respons soal tingginya harga beras.

Titiek Soeharto meminta agar Bulog dan Badan Pangan mengintervensi pasar agar tidak ada kenaikan harga beras di pasar.

Ia juga meminta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melepas sebanyak-banyaknya ke pasar.

“Jadi ini memang tugasnya Bulog dan Badan Pangan untuk intervensi pasar. Kalau harganya naik, mereka harus lepas SPHP itu supaya normal kembali,” kata Titiek.

Ia juga mengingatkan ke Bulog agar menjadikan adanya kenaikan harga beras ini sebagai perhatian besar.

Karena menurutnya yang menjadi dampak atas kenaikan harga beras ini adalah masyarakat.

“Mudah-mudahan secepatnya bisa normal kembali. Ini pers juga harus menyuarakan, di sini harganya lebih mahal, di sini, di sini,” ungkapnya.

“Nah, nanti perhatian para Bulog ini. Di tempat tertentu, jangan sampai harganya melambung-lambung gitu, ya,” paparnyaz

“Kita dipermainkan pasar dengan harga ini, nanti rakyatnya yang kena, gitu,” tutupnya. (Erfyansyah/fajar)

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto