Beranda Nasional Pratu Yahya Tewas, Veronica Koman Sebut ada Dua Tentara Lainnya yang Terluka

Pratu Yahya Tewas, Veronica Koman Sebut ada Dua Tentara Lainnya yang Terluka

Selfi - Nasional
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus aktivis HAM, Veronica Koman ikut memberikan pernyataan terkait tewas Tentara Indonesia Yahya.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Veronica Koman membagikan informasi soal Yahya.

Ia menyebut Tentara Indonesia itu harga tewas usai mendapatkan serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua

“Tentara Indonesia Yahya ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Intan Jaya pada 8/8/25,” tulisnya dikutip Senin (11/8/2025).

Dalam informasi yang dibagikan Koman, ia menyebut pihak yang melakukan penyerang juga membuat dua TNI lainnya terluka.

Walaupun terkait informasi dua anggota lainnya yang terluka belum dikonfirmasi oleh pihak Militer Indonesia.

“Kelompok tersebut juga mengklaim bahwa dua tentara lainnya terluka dalam serangan tersebut, meskipun militer Indonesia belum mengonfirmasi hal ini,” paparnya.

Sebelumnya, Prajurit Satu (Pratu) Yahya, anggota TNI yang gugur akibat baku tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah, dimakamkan secara militer hari ini, Minggu (10/8/2025)

(Erfyansyah/fajar)

