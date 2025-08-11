Prediksi Skor Arema FC vs PSBS Biak di Laga Penutup Pekan Pertama Super League 2025/2026

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Arema FC akan turun dengan skuad terbaiknya dalam laga penutup pekan pertama Super League 2025/2026, saat menjamu PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan pada Senin (11/8/2025) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Vidio.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Singo Edan untuk menunjukkan kekuatan mereka, terlebih setelah berhasil melengkapi kuota 11 pemain asing untuk musim ini. Kehadiran pemain-pemain seperti Luiz Gustavo dan Betinho diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan tengah yang sempat terlihat rapuh pada pramusim.

Di kubu tamu, PSBS Biak datang dengan skuad yang telah diperbarui total dari musim lalu. Meskipun banyak perubahan, Muhammad Tahir tetap menjadi andalan di lini pertahanan.

Arema FC diperkirakan akan mengusung formasi 4-3-3 dengan Lucas Frigeri sebagai penjaga gawang utama. Di depan Frigeri, ada Achmad Maulana, Luiz Gustavo, Odivan Koerich, dan Johan Alfarizi yang akan menjaga pertahanan. Di lini tengah, pelatih Marcos Santos kemungkinan akan menurunkan Julian Guevara, Betinho, dan Arkhan Fikri untuk mengatur tempo permainan dan memberi suplai bola kepada lini serang.

Trio serang Arema FC yang diprediksi akan tampil adalah Dendi Santoso, Dalberto Luan, dan Paulinho Moccelin. Ketiganya diharapkan bisa memecah kebuntuan sejak menit pertama dengan serangan cepat baik dari sayap maupun tengah.

Sementara itu, PSBS Biak akan bermain dengan formasi 4-3-3 racikan pelatih Divaldo Alves. Kadu Monteiro akan mengawal gawang, sementara di lini belakang ada Muhammad Tahir, Sandro Embalo, Hwang Myung-hyun, dan Patiras Rumere. Di sektor tengah, Yano Putra, Kevin Lopez, dan Eduardo Barbosa akan bekerja sama dalam mengalirkan bola dan memutus serangan lawan. Di lini depan, Ilham Udin, Mohcine Hassan, dan Luquinhas menjadi ujung tombak yang diharapkan dapat mengancam pertahanan Arema dengan kecepatan dan teknik tinggi.