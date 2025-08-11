Resmi Diperkenalkan US Sassuolo, Jay Idzes Alami Kenaikan Gaji Signifikan

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes secara resmi diperkenalkan tim barunya, US Sassuolo.

Secara resmi Venezia melepas salah satu pemain terbaiknya itu ke tim Serie-A, US Sassuolo.

Jay Idzes didatang dengan dari Venezia seharga 8 juta Euro atau setara Rp 151,7 miliar.

US Sassuolo berstatus sebagau tim promosi ke Serie A setelah finis di peringkat pertama klasemen Serie B.

Menariknya dari transfer ini adalah gaji yang didapatkan oleh pemain Timnas Indonesia itu akan naik signifikan.

Dilansir dari Tuttomercato, Idzes akan digaji sebesar 1,1 juta Euro atau setara Rp 20,8 miliar per tahun.

Angka itu naik dari gajinya di Venezia, yakni 300 ribu Euro per tahun.

Bukan tanpa alasan tentunya Sassuolo mendatang Idzes, di musim sebelumnya ia jadi salah satu pemain terbaik Venezia dengan catatan 35 penampilan di liga.

Performa Idzes pun membuat nilai pasar pemain berusia 25 tahun itu terus naik.

Mahar yang dibayar Sassuolo ke Venezia tak beda jauh dengan nilai pasar Idzes, di angka 7,5 juta Euro.

(Erfyansyah/fajar)