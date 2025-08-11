Sukses Redam Konflik Antar Kampung, Kapolres Alor Dapat Penghargaan Bergengsi Internasional

Menu
Zaki Rif'an - Nasional
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kapolres Alor, AKBP Nur Azhari, meraih penghargaan bergengsi “Best Inspiring and Visionary Leader 2025” dari Indonesia Award Magazine dan Thanks Institute Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/8/2025), bersamaan dengan penganugerahan kepada pengusaha asal Kamboja dan Korea Selatan.

Ketua Tim Panitia Pelaksanaan Kelayakan Award dari Indonesia Award Magazine, Dr. Ketut Abid Halimi, S.Pd.I, M.Pd., C.Ht., menjelaskan bahwa AKBP Nur Azhari dinilai layak mendapat penghargaan tersebut karena rekam jejaknya sebagai pemimpin yang inspiratif.

“Dari rekam jejak digital dan personal, dimana dia tempat memimpin AKBP Nur Azhari memang pantas menjadi teladan, dan layak kami beri penghargaan,” kata Ketut.

Ia juga memberikan ucapan selamat. “Selamat kepada AKBP Nur Azhari, S.H. kami tunggu inovasi-inovasinya lagi untuk Kabupaten Alor dan untuk Polri lebih baik lagi,” ujarnya.

Nur Azhari dikenal menerapkan prinsip melayani dengan hati melalui blusukan ke tengah masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif mendamaikan pertikaian antar kampung yang kerap terjadi di Kabupaten Alor, termasuk konflik berkepanjangan antara Kampung Baru dan Wetabua yang berhasil diselesaikan dengan damai.

Dalam pidatonya, AKBP Nur Azhari menegaskan bahwa anggota Polri harus selalu mengedepankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Sebagai anggota Polri tentunya mempunyai target hebat, lantaran tugasnya melekat sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat,” ucapnya. Ia menekankan pentingnya pemimpin untuk turun langsung ke lapangan. “Tunjukkan karya nyata bukan karya kata,” sambungnya.

