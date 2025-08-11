Tak Terima Kalah, Jefri Nichol Tantang El Rumi Rematch, Kali Ini Pakai Cara Tarung Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Jefri Nichol harus menelan pil pahit kembali kalah dalam pertandingan boxing Superstar Knockout 3 melawan El Rumi.

Nichol dinyatakan kalah hanya 38 detik sjak bertanging karena terkena pukulan beruntung sebanyak 7 atau 8 kali dari anak Maia Estianty ini.

Nichol pun sempat menyatakan rasa tidak puasnya karena merasa belum memberikan penampilan terbaiknya.

Melalui unggahannya di Instagram, Nichol akhirnya mengakui kekalahannya dari El Rumi yang kedua kalinya sejak 2023 lalu.

Menurutnya, tidak semua apa yang direncanakan akan sesuai dengan realita yang ada. Misalnya saja dislokasi bahu yang dialami oleh Nichol Sabtu (9/8/2025) malam.

"Saya terima kekalahan saya. Kadang-kadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, bahu saya terkilir, dan wasit memutuskan saya tidak dapat melanjutkan pertandingan," jelasnya dalam instagram story dikutip Senin (11/8/2025).

Nichol mengaku bisa kembali bertanding di atas ring dengan El Rumi. Namun, tetap saja ada rasa tidak puas dalam benaknya.

"Saya senang bisa melangkah ke atas ring lagi, meskipun @elelrumi dan saya tidak mendapatkan pertarungan penuh," sambungnya.

Nichol berterima kasih dengan orang-orang yang telah mendukung dan menyaksikan langsung laga tersebut.

"Terima kasih banyak buat semua orang yang udah nonton dan ngasih supportnya dan gua minta maaf kalian ga dapet pertunjukan yang kalian pengen liat," pungkasnya

Disisi lain, banyak yang mengganggap tampaknya Nichol akan kembali menantang El Rumi karena kekalahan beruntun ini.