Beranda Nasional Umar Hasibuan: Silfester Ini Gak Dieksekusi Karena Kajari Jaksel Gak Niat atau Kenapa?

Umar Hasibuan: Silfester Ini Gak Dieksekusi Karena Kajari Jaksel Gak Niat atau Kenapa?

Zaki Rif'an - Nasional
Silfester Matutina

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan mengungkit kasus SIlfester Mautina. Yang hingga hari ini belum dieksekusi.

Umar pun menyentil Kepala Kejaksaan RI Jakarta Selatan (Kajari Jaksel). Meningkat Kejaksaan Jaksel yang menangani kasusnya.

“Hari ke 7 silfester gak kunjung di eksekusi kajari jaksel,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Senin (11/8/2025).

Ia juga menanyakan. Mengapa Silfester tidak bisa dieksekusi hingga saat ini.

“Sebenarnya Silfester ini gak bisa dieksekusi karena kejari jaksel gak niat cari atau karena apa ges?” ujarnya

Diketahui, kasus yang menjerat Silfestes Matutina ini terkait dengan penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Pihak keluarga JK yang tidak terima pernyataan-pernyataan Silfestes Matutina akhirnya melaporkannya ke polisi.

Singkatnya, Silfestes Matutina akhirnya dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan hingga dijatuhi hukum selama 1,5 tahun.

Kasus tersebut telah diputus sejak 2019 lalu, namun hingga saat ini terpidana tidak kunjung menjalani hukum di panjara.

Silfester sendiri mengaku telah berdamai dengan pihak JK. Meski begitu, sejumlah kalangan menganggap loyalis Presiden ke-7 Jokowi itu mesti tetap dieksekusi.
(Arya/Fajar)

