Umi Tatu Terjerat Dugaan Penipuan Umrah, Bagaimana Umi Pipik?

Hamsah umar - Selebriti
Umi Pipik. Foto: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Tatu Mulyana alias Umi Tatu terkait dugaan penipuan umrah.

Umi Tatu yang merupakan ibunda mendiang Ustaz Jefri Al Buchori itu menjalani pemeriksaan di kantor polisi pada Senin (11/8).

Menyusul hal tersebut, Umi Tatu pun menyatakan bawwa menantunya, Umi Pipik sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang tengah dijalaninya.

Penegasan itu disampaikan Umi Tatu saat menjawab pertanyaan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, belum lama ini.

Karena tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hukum yang tengah dihadapinya, Umi Tatu menekankan Umi Pipik tidak termasuk dalam daftar pihak yang dimintai keterangan oleh polisi.

"Enggak, lah. Dia enggak ada sangkut paut sama apa-apa. Umi (Umi Tatu, red) juga enggak tahu ini," ujar Umi Tatu.

Sebelumnya, Umi Tatu dipanggil penyidik Polres Metro Jakrta Selatan untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan kasus penipuan umrah.

Umi Tatu, yang hadir dengan pakaian muslim tertutup, ditemani kerabat untuk memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi.

Terkait pemeriksaan dugaan penipuan umrah, Umi Tatu membenarkan jika dirinya dimintai keterangan penyidik terkait laporan kasus penipuan umrah.

Namun, Umi Tatu mengaku masih bingung alasan dirinya dilaporkan dan akan mencari tahu detail permasalahan tersebut.

"Iya (masalah penipuan umrah, red)," imbuhnya.

Umi Tatu juga mengonfirmasi momen tersebut kali pertama dirinya menjalani pemeriksaan.

