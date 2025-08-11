Update Bursa Transfer: Sempat Diincar Napoli dan AC Milan, Darwin Nunez Putuskan Gabung ke Klub Arab

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Penyerang Liverpool, Darwin Nunez bakal segera melanjutkan karier klub asal Arab Saudi.

Darwin Nunez disebut sudah merampungkan transfernya dari Liverpool ke ke klub Liga Pro Saudi, Al-Hilal di bursa transfer musim panas 2025.

Lewat situs resmi Liverpool pada Minggu, dengan catatan bahwa transfer ini masih menunggu izin internasional untuk kepindahan sang pemain.

Menurut laporan dari ESPN, 10 Agustus, Al-Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta Euro (sekitar Rp1 triliun) untuk mengamankan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut.

Sebelum memutuskan untuk melanjutkan kariernya ke Liga Pro Saudi, penyerang asal Uruguay ini sempat menjadi incaran beberapa klub.

Nunez sempat dikabarkan menjadi incaran dua klub asal Italia, yaitu Napoli dan AC Milan.

Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Nunez telah menyetujui kontrak tiga tahun dengan gaji 21,5 juta Euro (Rp407 miliar) per musim.

Ini menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola.

Setelah resmi hengkang dari Liverpool, tiga tahun Nunez di Anfield.

Dimana, Darwin Nunez sukses mencatatkan 40 gol dalam 143 penampilan.

