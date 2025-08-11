Menu
Beranda Nasional Zulhas Bilang Kemiskinan Musuh Utama, Susi Pudjiastuti: Musuh Utama Kita Korupsi

Zulhas Bilang Kemiskinan Musuh Utama, Susi Pudjiastuti: Musuh Utama Kita Korupsi

Hamsah umar - Nasional
Susi Pudjiastuti. Foto: dok/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti merespons pernyartaan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait musuh utama Bangsa Indonesia.

Dalam unggahannya di akun media sosialnya, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia yang sebenarnya adalah masalah korupsi. Pasalnya, praktik korupsi oleh pejabat Indonesia hingga saat ini tidak kunjung berakhir.

Susi Pudjiastuti mengunggah foto Zulkifli Hasan dengan tulisan Menko Zulhas ajak masyarakat produktif, jangan terus meminta pada negara, musuh utama kita kemiskinan. Seakan menjawab unggahan itu, dia lantas menyebut korupsi adalah musuh utama. "Musuh utama kita KORUPSI," tandas Susi Pudjiastuti dilansir dari akun media sosialnya, Senin (11/8).

Unggahan Susi Pudjiastuti itu lantas mendapat banyak respons dari warganet. Banyak yang nimbrung untuk memberi pandangan terkait pernyataan Zulhas tersebut.

"Benar Bu, miskin itu kondisi hidup dan roda hidup pasti berputar kalau kita mau berusaha dan ada kesempatan. Sebesar apapun usaha maupun kesempatan yang kita punya tetep akan kalah dengan penyakit turun menurun yang bernama korupsi, kolusi, nepotisme. Yang jadi musuh bersama kita," tandas pemilik akun @sumur_resapan.

Sebelumnya, Zulkili Hasan mengungkap dua tantangan utama bangsa Indonesia saat ini. keduanya kata dia tidak lain adalah kemiskinan dan kebodohan. Penegasan itu disampaikan Zulhas saat hadir pada Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8).

