Menu
Beranda Nasional Banderol Baleba Gak Ngotak, Jika Serius Manchester United Akan Pecahkan Rekor Transfer Pemain Afrika

Banderol Baleba Gak Ngotak, Jika Serius Manchester United Akan Pecahkan Rekor Transfer Pemain Afrika

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Getty Images/Neal Simpson/Allstar

FAJAR.CO.ID, LONDON -- Harga yang diminta Brighton untuk gelandang Kamerun Carlos Baleba akhirnya terungkap di tengah saga transfer dengan Manchester United. Dua laporan berbeda mengemuka terkait perkembangan terbaru ini.

Jurnalis Italia, Nico Schira, melaporkan bahwa Manchester United telah menyiapkan tawaran resmi pertama mereka untuk Baleba.

“Manchester United sedang menyiapkan tawaran resmi pertama mereka untuk Carlos Baleba dari Brighton,” tulis Schira di X, Senin (11/8/2025).

Schira mengklaim Setan Merah telah mencapai kesepakatan lisan dengan Baleba. Kubu Old Trafford disebut menawarkan kontrak hingga 2030, dengan opsi perpanjangan sampai 2031.

“Baleba sendiri sudah memiliki kesepakatan lisan dengan United untuk kontrak hingga 2030, opsi perpanjangan sampai 2031,” tambahnya.

Namun, laporan berbeda datang dari jurnalis France Football, Nabil Djellit. Ia menyebut proses transfer ini tidak akan mudah karena Brighton secara posisi tidak sedang menjual pemain bintangnya tersebut.

Meski demikian, adanya permintaan dari Baleba untuk hengkang membuat klub membuka peluang, asalkan harga yang diminta terpenuhi.

Djellit mengklaim, secara internal Brighton tengah membahas banderol yang berpotensi memecahkan rekor transfer pemain Afrika.

Ia menyebut biaya transfer Baleba bisa mencapai 130 juta euro atau sekitar Rp2,46 triliun.

“Rekor transfer pemain Afrika termahal dalam sejarah akan dipecahkan oleh Carlos Baleba,” tulis Djellit di X.

“Saya yakin sekali... kabarnya, biaya transfernya mencapai 130 juta Euro di balik layar. Luar biasa,” tambahnya.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Bantai Brighton, Manchester City Tempel Arsenal di Liga Inggris dan Salip Liverpool
Gagal di Inggris, Barcelona Tutup Pintu Kembali untuk Ansu Fati
Spurs Dihajar Brighton 4-2, Ange Postecoglou tak Mau Cari Kambing Hitam, De Zerbi Bilang Pemainnya Memang Hebat
Arsenal Dipermalukan West Ham, Liverpool Juara Paruh Musim Premier League Inggris, Tottenham juga Keok
Chelsea Lolos di Carabao Cup, Pochettino Berharap Jadi Momentum Bangkit
Pertama Kali dalam 33 Tahun MU Kalah 3 Kali dalam 5 Laga Awal Liga Inggris, Ten Hag: Kita tidak Bisa Menyalahkan Orang Lain
Fakta Memalukan di Balik Kekalahan MU dan Komentar Pelatih Brighton
Alasan Ansu Fati Tinggalkan Barcelona dan Pilih “Klub Kecil” Brighton