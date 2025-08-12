Banderol Baleba Gak Ngotak, Jika Serius Manchester United Akan Pecahkan Rekor Transfer Pemain Afrika

FAJAR.CO.ID, LONDON -- Harga yang diminta Brighton untuk gelandang Kamerun Carlos Baleba akhirnya terungkap di tengah saga transfer dengan Manchester United. Dua laporan berbeda mengemuka terkait perkembangan terbaru ini.

Jurnalis Italia, Nico Schira, melaporkan bahwa Manchester United telah menyiapkan tawaran resmi pertama mereka untuk Baleba.

“Manchester United sedang menyiapkan tawaran resmi pertama mereka untuk Carlos Baleba dari Brighton,” tulis Schira di X, Senin (11/8/2025).

Schira mengklaim Setan Merah telah mencapai kesepakatan lisan dengan Baleba. Kubu Old Trafford disebut menawarkan kontrak hingga 2030, dengan opsi perpanjangan sampai 2031.

“Baleba sendiri sudah memiliki kesepakatan lisan dengan United untuk kontrak hingga 2030, opsi perpanjangan sampai 2031,” tambahnya.

Namun, laporan berbeda datang dari jurnalis France Football, Nabil Djellit. Ia menyebut proses transfer ini tidak akan mudah karena Brighton secara posisi tidak sedang menjual pemain bintangnya tersebut.

Meski demikian, adanya permintaan dari Baleba untuk hengkang membuat klub membuka peluang, asalkan harga yang diminta terpenuhi.

Djellit mengklaim, secara internal Brighton tengah membahas banderol yang berpotensi memecahkan rekor transfer pemain Afrika.

Ia menyebut biaya transfer Baleba bisa mencapai 130 juta euro atau sekitar Rp2,46 triliun.

“Rekor transfer pemain Afrika termahal dalam sejarah akan dipecahkan oleh Carlos Baleba,” tulis Djellit di X.

“Saya yakin sekali... kabarnya, biaya transfernya mencapai 130 juta Euro di balik layar. Luar biasa,” tambahnya.