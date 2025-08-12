Beda Komentar Syifa Hadju dalam Dua Pertandingan El Rumi dan Jefri Nichol

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Syifa Hadju setia menemani sang kekasih, El Rumi pada malam pertandingannya melawan Jefri Nichol.

Setelah dua tahun, El Rumi dan Nichol kembali bertanding di atas ring dalam acara Boxing Superstar Knockout 2025.

Keduanya sempat bertanding pada November tahun 2023 lalu dengan hasil yang sama. El Rumi menang angka dalam 4 ronde yang mereka lakoni.

Hanya saja pada pertandingan yang digelar Sabtu (9/8/2025) malam itu, El Rumi menang dalam waktu singkat hanya 38 detik saja dengan TKO.

Hal ini tentunya disambut bahagia oleh keluarga El Rumi yang senantiasa menemaninya sepanjang pertandingan.

Menariknya, netizen menyoroti komentar kekasih El Rumi, Syifa Hadju. Bukan tanpa alasan, Syifa diketahui hadir dalam dua pertandingan yang dilakoni El Rumi dan Nichol.

Hanya saja terdapat perbedaan status. Saat 2023 lalu, Syifa datang mendampingi kekasihnya Rizky Nazar yang merupakan sahabat El Rumi.

Syifa sempat berkomentar soal jalannya pertandingan saat itu. Dia merasakan keseruan dalam duel El Rumi dan Nichol

“Gokil, gila keren banget, mantap, selamat,” kata Syifa dengan wajah tanpa khawatir.

Sementara, tahun ini, Syifa hadir sebagai kekasih El Rumi. Tak dipungkiri, Syifa mengaku merasakan perbedaan yang begitu kentara.

Melihat orang yang disayanginya saling adu kekuatan, Syifa mengaku merasakan ketegangan.

“Tahun ini beda rasanya, lebih tegang Katanya Jefri kan sempat ada dislok, kalau diterusin juga sayang,” kata Syifa dalam vlog yang dibagikan Maia Estianty dikutip Selasa (12/8/2025).