Menu
Beranda Nasional Cek Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap III Agustus 2025, Segini Nominalnya untuk Tiap Kategori

Cek Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap III Agustus 2025, Segini Nominalnya untuk Tiap Kategori

Zaki Rif'an - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Bansos PKH tersalurkan 100 persen hingga akhir Mei 2020. ANTARA /Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos. (foto: Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kini masuk tahap ketiga pada Agustus 2025. Masyarakat yang terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disarankan segera mengecek jadwal pencairan agar tidak terlewat.

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran PKH tetap berjalan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan ini tidak diberikan kepada semua warga, melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria dan telah terdaftar di data resmi pemerintah.

Apa itu PKH?

Menurut Kemensos, PKH merupakan bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu. Dana diberikan empat kali dalam setahun dengan nominal berbeda tergantung kategori penerima. Berikut rinciannya:
• Ibu hamil: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)
• Anak usia dini: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)
• Siswa SD: Rp 900.000/tahun (Rp 225.000/tahap)
• Siswa SMP: Rp 1,5 juta/tahun (Rp 375.000/tahap)
• Siswa SMA: Rp 2 juta/tahun (Rp 500.000/tahap)
• Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun (Rp 600.000/tahap)
• Lansia 60 tahun ke atas: Rp 2,4 juta/tahun (Rp 600.000/tahap)
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta/tahun (Rp 2,7 juta/tahap)

Jadwal Pencairan Tahap 3
PKH 2025 disalurkan setiap tiga bulan sekali. Saat ini, tahap ketiga mencakup periode Juli, Agustus, dan September. Berikut pembagian tahap pencairan:
• Tahap 1: Januari – Maret
• Tahap 2: April – Juni
• Tahap 3: Juli – September
• Tahap 4: Oktober – Desember

Dana disalurkan melalui bank Himbara dan kantor pos secara bertahap, mulai dari pekan pertama hingga pekan terakhir. Tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan, sehingga penerima diimbau rutin mengecek saldo rekening atau informasi dari petugas setempat.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Bansos PKH Agustus 2025, Ini Syarat Penerima PKH Usia Sekolah dan Nominalnya
Amburadul, Bergaji Puluhan Juta Masih Terima Bansos? 27 Ribu Pegawai BUMN Jadi Temuan PPATK
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3
Bansos PKH dan BPNT, Ini Jadwal Lengkap Pencairan dan Cara Daftarnya
Selain Bansos, Ini Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi yang Menyeret Nama Jokowi, Semua Sebut Atas Perintah Presiden
Terkait Dugaan Korupsi Bansos Jokowi, KPK Periksa Dua Pejabat Kemensos
Penerima Bansos Main Judol, Ancaman Pramono Anung Sangat Tegas
Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar Cair Bulan Ini, Berikut Rincian Penerima dan Bocoran Lengkapnya!