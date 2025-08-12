Cetak Gol di Laga Perdana Super League untuk Persib Bandung, Febri Hariyadi Panen Pujian

FAJAR.CO.ID,BANDUNG -- Pemain Persib Bandung, Febri Hariyadi menandakan kebangkitan di laga perdana ajang Super League 2025/2026.

Di laga perdana bersama Persib menghadapi Semen Padang, Febri Hariyadi tampil ciamik.

Winger yang terkenal dengan kecepatannya itu berhasil menciptakan satu gol.

Satu gol yang diciptakannya inilah yang membuatnya mendapatkan pujian dari sang pelatih Bojan Hodak.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (9/8/2025), Febri mencetak gol di menit 90+1 sekaligus memastikan Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang.

Febry Hariyadi di laga ini berperan sebagai Super Sub.

Ia baru dimainkan oleh Bojan Hodak di menit ke-75 menggantikan Beckham Putra.

"Dia pemain bagus, dia musim lalu mengalami cedera. Jika kamu ingat musim sebelumnya, ketika kami menjadi juara, di putaran kedua, dia merupakan salah satu pemain terbaik kami," puji Bojan Hodak.

"Jadi saya sudah tahu dia pemain bagus sebelumnya dan dia tidak akan kehilangan skill-nya. Dia hanya butuh pertandingan untuk bisa menjadi lebih tajam lagi. Hari ini dia masuk untuk menggantikan Beckham yang juga bermain bagus," tambahnya.

Kembalinya performa dari sang winger membuat pelatih asal Kroasi itu tampak senang.

Sebab dia kini punya pilihan lain di posisi flank dan Febri Hariyadi bisa bergantian bermain dengan sahabatnya, Beckham Putra.

"Ini bagus karena di posisi itu kami memiliki dua pemain bagus dan mereka akan dirotasi. Karena kami juga akan banyak memainkan pertandingan. Dan bagus juga dia mencetak gol, karena gol untuk seorang pemain menyerang itu penting untuk kepercayaan dirinya," tutupnya.