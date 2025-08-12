Menu
Curhat Guru Sindir Pernyataan Menyakitkan Sri Mulyani Soal Gaji Kecil

Curhat Guru Sindir Pernyataan Menyakitkan Sri Mulyani Soal Gaji Kecil

Endra - Viral
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Seorang guru, yang juga konten kreator pendidikan, Subekha Eha curhat. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal gaji guru.

Melalui akun TikToknya @subekhaeha, ia mencurahkan perasaannya sebagai guru. Sekaligus menanggapi Sri Mulyani dengan satire.

“Aku adalah seorang guru. Seorang guru yang gajinya kecil dan bahkan negara pun tidak mau nanggung, katanya. Enggan papa kok,” kata Suekha di awal videonya.

Ia mengungkapkan, guru sudah biasa diperlakukan dengan tidak adil. Mulai dari bekerja dengan imbalan pahala.

“Pertama sudah biasa diperas tenaganya dengan dalih pahala yang berlipat ganda,” ujarnya.

Meski begitu, kata dia, guru kerap membiayai siswanya. Mulai dari uang jajan hingga perlengkapan sekolah.

“Tapi Pak, Bu, guru mah nggak tega dengan ada anak yang jajan. Pasti kita jajanin. Nggak tega kalau pensilnya hilang, pasti kita beliin,” paparnya.

“Nggak tega kalau anak muridnya nggak punya ongkos umat pulang. Pasti kita ongkosin. Nggak tega, kalau seragamnya udah jelek, pasti kita beliin,” tambah Suekha.

Bantuan tersebut, alih-alih menggunakan uang negara. Tapi menggunakan uang pribadi dari gaji yang kecil.

“Tenang, uangnya enggak minta ke negara kok. Tapi dari kantong kami ini yang gajinya kecil,” terangnya.

Di sisi lain, ia menegaskan, gaji tenaga pendidik fakta. Itu, kata dia menyakitkan, pernyataan Sri Mulyani menambah kesakitan itu.

“Pak, Bu, guru dosen gajinya kecil itu fakta. Itu sudah menyakitkan untuk kami. Tak usahlah ditambahkan dengan statement yang lebih menyakitkan,” jelasnya.

