DPRD Sulsel Pastikan Ruas Jalan di Luwu Raya Masuk Prioritas APBD 2026

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi D DPRD Sulsel Rusli Sunali menanggapi pemberitaan yang menyebut Luwu Raya tidak mendapat alokasi perbaikan jalan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini. Menurutnya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel telah menghasilkan kesepakatan bahwa daerah yang tidak masuk anggaran multiyears akan menjadi prioritas pada tahun 2026.

“Hasil kesimpulan rapat, kabupaten/kota di Sulsel yang tidak masuk anggaran multiyears akan diprioritaskan pada 2026 dengan sumber anggaran dari APBD Provinsi,” jelas Rusli Sunali usai menggelar RPD dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel dan Bappelitbangda di Makassar, Senin (11/8/2025).

Ia menegaskan, penganggaran tahun depan tidak akan mengubah alokasi multiyears yang sedang berjalan saat ini.

Sebagai contoh, ruas jalan Bua–Toraja yang berada di wilayah Luwu Raya akan dianggarkan sekitar Rp16 miliar pada 2026.

“Itu salah satu yang diprioritaskan di Luwu Raya. Intinya, tetap ada asas pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Luwu itu juga mengapresiasi langkah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang dinilainya telah mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

Selain sektor jalan, Pemprov Sulsel juga mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan fasilitas lain di Luwu Raya.

“Masih banyak kegiatan lain seperti pembangunan RS Regional senilai Rp250 miliar, bantuan keuangan, hingga pembebasan lahan Bandara Bua. Jadi saya bersyukur asas pemerataan pembangunan di Sulsel ini benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.