Gara-gara Gibran Tak Salami AHY, Muncul Polling Pertarungan 2 Putra Mahkota, Siapa yang Menang?

Gara-gara Gibran Tak Salami AHY, Muncul Polling Pertarungan 2 Putra Mahkota, Siapa yang Menang?

Muhammad Nursam - Politik
AHY dan Gibran.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini sedang viral dan heboh video ketika Wapres Gibran tak menyalami Menko AHY. Peristiwa itu pun jadi kontroversi di media sosial.

Video tersebut melahirkan spekulasi dan tanggapan beragam dari publik. Terlebih, baru-baru ini Silfester Matutina yang merupakan loyalis dari ayah Gibran melontarkan pernyataan yang menuding partai biru (mengarah ke Demokrat) sebagai dalang kasus ijazah palsu.

Terkini, video itu jadi gunjingan warganet di media sosial X. Salah satunya diunggah akun pegiat media sosial bercentang biru, @IndoPopBase.

"A frame of Gibran Rakabuming Raka allegedly skipping Agus Harimurti Yudhoyono is currently going viral," tulis akun tersebut dikutip Selasa (12/8/2025).

Menanggapi postingan itu, pegiat media sosial lainnya, @admiralkizaruuu, membuat polling di kolom komentar.

"Pertarungan dua putra mahkota. Kalian team siapa?," tulis akun tersebut sembari membubuhkan polling antara memilih AHY atau Gibran.

Hasilnya, hingga pukul 11:37 WIB, sebanyak 38.619 warganet berpartisipasi. Dari jumlah itu, 95,3 persen memilih AHY. Sisanya, hanya 4,7 persen memilih Gibran.

"Klo misal hanya ada 2 pilihan ini yaa tanpa pikir panjang AHY unggul segala galanya," ujar warganet.

"Karena cuma dua pilihan, gw terpaksa pilih ahy Krn jelas beda kelas," balas lainnya.

"Dua duanya karbitan habis. Tapi yang satu punya pengalanan kerja dan pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang satunya lagi……..modal bapak, paman dan kroni yg bermain kotor dan culas. Kesimpulan: yg satu sangat sangat tdk layak ….yg satu lg tdk layak jg 😱," kata warganet lainnya yang enggan memilih. (sam/fajar)

