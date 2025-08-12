Menu
Beranda Viral Gibran Bungkam Gosip Miring yang Sebut Ogah, Salami AHY, Bahlil, dan Cak Imin

Endra - Viral
Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah ramai disebut-sebut cuek terhadap Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, langsung membungkam asumsi liar publik.

Dalam kabar yang beredar bahkan disebutkan bahwa putra sulung Jokowi ini emoh jabat tangan dengan AHY. Meskipun keduanya merupakan sama-sama anak mantan Presiden.

Merespons riak-riak yang terjadi, Gibran melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming mengirimkan pesan tersirat.

Hanya keterangan video yang terbilang normatif, namun sukses menjahit membungkam komentar miring dari sejumlah pihak.

Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik itu, Gibran ternyata tidak seperti yang dikabarkan sebelumnya.

Ia mendatangi para kabinetnya, saling bercengkrama, merangkul, hingga bersua foto bersama.

Bukan cuma anggota kabinet, nampak juga Gibran sedang berbincang hangat bersama Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Paling menarik dan sontak mematahkan opini liar publik, Gibran terlihat mesra dengan AHY. Di tengah keramaian, keduanya seakan saling bertukar pikiran yang dibumbui kelakar.

"Menghadiri Upacara Geler Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat," tulis Gibran dalam keterangannya dikutip pada Selasa (12/8/2025).

Sebelumnya, momen Gibran yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri jadi sorotan.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

