Heboh Gibran Tak Salami AHY, Puan Maharani Ungkap Hal Ini

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Video viral yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tak menyalami Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi perbincangan publik.

Hal itu ditanggapi Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ia mengatakan agar publik tak berspekulasi lebih jauh.

“Kalau yang ada di video itu ya kita lihat dulu lah. Jangan berspekulasi, coba berpikiran positif,” ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin 11 Agustus 2025.

Menurut Puan, hubungan Gibran dan AHY aman. Keduanya bertemu dengan nyaman.

Ia juga menegaskan kondisi kabinet masih dalam keadaan kondusif. Mengingat AHY juga anggota kabinet,

“Saya rasa aman-aman aja, kemarin ketemu di gelar pasukan semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, gugup aja, semuanya nyaman,” ucap Puan.

Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan Gibran tak salami AHY viral di media sosial. Bukan hanya AHY, Gibran juga tak menyalami Ketua Umum partai lain.

Selain AHY, juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.

