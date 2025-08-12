Jay Idzes Datang, Pengikut Instagram Sassuolo Melejit Drastis

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jay Idzes resmi bergabung dengan Sassuolo dan langsung memberikan dampak besar di luar lapangan.

Kedatangan bek Timnas Indonesia itu membuat akun Instagram resmi klub Serie A tersebut mengalami lonjakan pengikut dan interaksi yang signifikan.

Idzes diperkenalkan sebagai pemain baru Sassuolo pada Sabtu (9/8/2025) setelah meninggalkan Venezia demi tetap bermain di kasta tertinggi Liga Italia.

Menurut data dari Instrack, akun Instagram Sassuolo yang semula memiliki 314 ribu pengikut pada Jumat (8/8), melonjak menjadi 410 ribu pada Senin (11/9).

Lonjakan terbesar terjadi pada hari pertama pengumuman, dengan hampir 50 ribu pengikut baru datang hanya dalam sehari.

Sejak itu, pertumbuhan pengikut terus terjadi, jauh di atas rata-rata harian yang sebelumnya hanya bertambah ratusan. Engagement rate juga meroket dari 0,69 menjadi 17,19 persen.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah tanda suka (like) yang diterima Sassuolo. Sebelum kedatangan Idzes, rata-rata unggahan klub hanya mengumpulkan sekitar seribu like. Kini, angka tersebut melonjak menjadi 66,7 ribu per unggahan.

Idzes sebelumnya sempat menjadi incaran Genoa. Namun, Sassuolo berhasil mengamankan tanda tangannya dengan biaya transfer 8 juta euro atau sekitar Rp151,7 miliar.

Nominal tersebut menjadikan pemain berusia 25 tahun itu sebagai pembelian termahal dalam sejarah klub berjuluk I Neroverdi. (bs-zak/fajar)