Lepas dari Sanksi Komdis, PSM Makassar Tunggu Kedatangan Yuran Fernandes

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Laga pekan kedua Super League 2025/2026, bakal menjadi ajang untuk PSM Makassar memperlihatkan kekuatan tim yang sebenarnya.

Hal ini dipastikan setelah PSM Makassar secara resmi terlepas dari sanksi FIFA yang diberikan beberapa waktu lalu.

Lepas dari sanksi tersebut, PSM pun kini bisa mendaftarkan pemain-pemain baru untuk musim 2025/2026.

Hal ini yang belum terlihat saat laga perdana menghadapi Persijap Jepara yang berakhir dengan skor 1-1.

Tim berjuluk Juku Eja itu hanya bisa mendaftarkan pemain-pemain yang sudah terdaftar dari musim lalu.

Selain PSM yang sudah bisa kembali mendaftarkan pemainnya, angin segara juga datang dari arah yang berbeda.

Pemain asing sekaligus sang kapten Yuran Fernandes dipastikan juga sudah bisa bermain di pekan kedua ini.

Yuran Fernandes akhirnya lepas dari sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI selama tiga bulan buntut dari protes keras ke sepakbola Indonesia di media sosial.

Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim memasitkan sanksi sang pemain asing sudah terlepas.

Kini manajemen PSM Makassar menanti kehadiran pemain jangkung itu di Makassar untuk bergabung ke tim.

“Sudah lepas juga,” kata pria yang akrab disapa Sule itu dalam keterangannya.

“Kita tunggu dia terbang ke Makassar,” tuturnya.

Di laga selanjutnya, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara Lampung FC.

Laga PSM Makassar Vs Bhayangkara Lampung FC akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Sabtu (16/8/2025).

(Erfyansyah/fajar)