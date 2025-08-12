Menu
Beranda Budaya & Sejarah Literasi dan Seni Berpadu dalam Kanvas Terakhirnya

Literasi dan Seni Berpadu dalam Kanvas Terakhirnya

Muhammad Nursam - Budaya & Sejarah
Komentar
  • Bagikan
Ilustrasi

Fajar.co.id, Bulukumba – Di penghujung perjalanan panjangnya, Malam Bercerita menutup tirai dengan gemuruh refleksi dan harapan. Season ke-50 sekaligus menjadi penanda perpisahan dari serial diskusi literasi daring yang telah berlangsung sejak 2022. Episode penutup ini menghadirkan Zeta Ranniry Abidin, seniman muda yang karyanya bersinar di panggung nasional, termasuk dalam perhelatan seni kontemporer Artjog 2025.

Kolaborasi ini bermula dari ajakan sederhana yang dilayangkan oleh tim Rumah Buku, komunitas literasi dan seni yang berbasis di selatan Sulawesi. Dalam pesannya, mereka menyampaikan keinginan untuk mendobrak batas sempit antara seni dan literasi—dua ranah yang kerap dipisahkan oleh persepsi umum.

“Kami bermaksud untuk mengajak Kak Zeta berbicara dalam tema Melukis Literasi di Atas Kanvas Seni Rupa, karena masih banyak teman di Bulukumba yang menganggap literasi dan seni sebagai dua dunia yang tak saling bersentuhan,” tulis tim Rumah Buku dalam undangan mereka.

Undangan itu diterima, dan jadilah Zeta Ranniry tampil sebagai penutup dalam perbincangan yang kini telah mencapai lima puluh edisi. Malam Bercerita, yang biasanya tayang setiap Kamis, pukul 20.00 Wib/ 21.00 Wita melalui live Instagram. Menjelma menjadi Minggu malam, 10 Agustus 2025 pada ruang digital yang konsisten menghadirkan pembicara dari lokal hingga internasional, menyusuri tema-tema literasi, seni, hingga dinamika sosial.

Dalam momentum penutupan ini, komunitas Rumah Buku mengumumkan bahwa seluruh arsip Malam Bercerita dari tahun 2022 hingga 2025 akan dijahit menjadi sebuah buku. Respon positif pun datang dari para narasumber yang pernah terlibat.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Buku Jokowi’s White Paper Siap Menggebrak, Dokter Tifa: Manusia Bisa Dibungkam, Buku Tidak
‘Rumah Anak Bangsa’ Kini Berusia 18 Tahun, Revolusi Bahasa di Jantung Kampung Inggris
Pajak Meroket Sementara Pembajakan Buku Dibiarkan Negara, Tere Liye: Wapres Kalian Cuma Jago Pencitraan
Pasar Sore Ngobr(a)ol Indonesia Darurat Tambang di Rumah Buku
Luncurkan Buku DNIKS, Waketum: Membangun Kesejahteraan Harus Buang Mental Miskin
Buku ‘Gibran The Next President’ Dijual Rp14 Ribu, Umar Hasibuan: Dikasih Gratis pun Ogah Baca
No Buy Challenge 2025: Seni Menahan Diri dari Ingin dan Butuh
Indonesia Darurat Literasi? Berikut Faktanya