Menu
Beranda Hukum Mahfud MD Cecar Kejagung Belum Eksekusi Silfester Matutina: Menakutkan!

Mahfud MD Cecar Kejagung Belum Eksekusi Silfester Matutina: Menakutkan!

Endra - Hukum
Komentar
  • Bagikan
Mahfud MD (foto: Instagram @mohmahfudmd)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali mempertanyakan terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, yang melibatkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina.

Ia dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik.

Hingga kini Silfester belum ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara padahal telah dijatuhi vonis sejak 2019.

Sebagai seorang pakar hukum yang pernah menduduki Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung

"Silfester blm dieksekusi selama 6 thn sejak vonis pidananya inkracht. Mestinya Kejaksaan Agung menjelaskan," tulis Mahfud di akun X pribadinya, Selasa (12/8/2025).

"Mengapa itu terjadi? Langkah apa yg tlh dan akan dilakukan skrng?" tanya Mahfud.

Ia menegaskan, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengapa Silfester hingga hari ini belum jua dieksekusi.

"Rakyat berhak tahu ttg itu. Menakutkan, jika ada vonis yg tak dilaksanakan tanpa penjelasan," katanya.

Bukan saat ini saja Mahfud mempertanyakan kasus ini. Sebelumnya ia juga mengutarakan keresahannya karena bnyak yang heran, seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang.

"Tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang. Termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih?," ungkapnya.

Mahfud mengungkapkan, Silfester pernah mengeklaim dirinya telah berdamai dengan Jusuf Kalla (JK) yang merasa dirugikan dalam perkara tersebut.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Gara-gara Gibran Tak Salami AHY, Muncul Polling Pertarungan 2 Putra Mahkota, Siapa yang Menang?
Silfester Matutina Tak Tersentuh Hukum, Rahman Syamsuddin: Ini Kelalaian Fatal Jaksa
Umar Hasibuan: Silfester Ini Gak Dieksekusi Karena Kajari Jaksel Gak Niat atau Kenapa?
Silfester Matutina Tak Kunjung Ditahan, Arif Wicaksono: Apa Perlu Dibantu Kopassus, Denjaka, atau Densus 88?
Silfester Matutina Jadi Komisaris BUMN, Publik Tanya Keberanian Kejaksaan
Pihak JK Tegaskan Tak Pernah Ada Damai, Denny Siregar Sindir Kejaksaan: Sebegitu Takutnyakah Menangkap Silfester?
Silfester Matutina Harusnya Dihukum tapi Dibiarkan Bebas, Islah Bahrawi: Ndak Usah Muluk-muluk Kejar Riza Chalid
Tom Lembong Blak-blakan: Kaget Nggak Kaget, Ini Risiko Politik