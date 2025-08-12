Menu
Potret Titiek Soeharto Kunjungan ke Makassar, Didampingi Gubernur Sulsel

Potret Titiek Soeharto Kunjungan ke Makassar, Didampingi Gubernur Sulsel

Selfi - Pemprov Sulsel
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, Senin (11/8/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, bersama sejumlah legislator Komisi IV DPR RI dan unsur Forkopimda Sulsel.

Dalam agenda ini, Titiek Soeharto bersama Gubernur Andi Sudirman meninjau berbagai produk kelautan dan perikanan unggulan Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi komoditas ekspor.

“Saya kagum, banyak sekali yang diekspor. Ikan tuna, teripang, dan segala macam. Gurita bagus sekali. Komoditas ekspor yang luar biasa, yang digemari dari China dan negara lainnya,” ungkap Titiek.

Titiek menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan agar sektor kelautan dan perikanan di Sulsel semakin berkembang.

“Kami mendukung supaya bisa berkembang lebih baik lagi, melayani masyarakat lebih bagus lagi, dan lebih banyak produk yang bisa diekspor,” ujarnya.

