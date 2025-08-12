Refleksi Kemerdekaan RI Ke-80: Masa Depan Digital Harapan atau Ancaman?

Oleh: Aromi Sirajuddin (Barlie)

Di sudut-sudut kafe, di ruang tamu rumah, bahkan di tengah keramaian acara keluarga, pemandangan yang paling sering kita lihat hari ini adalah manusia dengan kepala tertunduk, bukan dalam doa, tapi dalam layar. Dunia telah berubah. Kita berada dalam era di mana sentuhan layar jauh lebih akrab daripada sentuhan tangan sesama manusia. Inilah wajah dunia digitalisasi — canggih, cepat, tapi sunyi dan dingin.

Digitalisasi bukan sekadar kemajuan teknologi. Ia adalah transformasi besar dalam cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dunia seakan dikecilkan menjadi seukuran genggaman. Kita bisa belajar, belanja, berobat, bahkan bekerja dari balik layar. Tapi di balik segala manfaatnya, ada bayangan gelap yang tidak bisa diabaikan bila kita tidak bisa mengendalikannya.

DUNIA DI UJUNG JARI

Mari kita akui, era digital membawa banyak kemudahan. Informasi tersedia dalam hitungan detik. Komunikasi tak lagi dibatasi jarak. Peluang ekonomi pun semakin terbuka lebar — siapa pun bisa membangun usaha dari rumah hanya dengan koneksi internet. Pendidikan semakin inklusif, layanan publik menjadi lebih efisien, dan kreativitas bisa lebih mudah diekspresikan lewat platform digital.

Kita menyaksikan revolusi besar dalam dunia kerja. Sistem otomatisasi, artificial intelligence, dan teknologi cloud computing mengubah wajah industri. Banyak pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Digitalisasi telah memberi manusia “ kekuatan super ” dalam hal akses, efisiensi, dan skala.