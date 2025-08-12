Rekrutmen CPNS Tahun 2025 Resmi Dimulai, Dibuka 3.252 Formasi Secara Nasional

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2025 resmi dimulai. Pemerintah menyediakan kuota CPNS tahun 2025 melalui sekolah kedinasan. SKD hari pertama, pada Senin (11/8/2025) diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan.

Tahap SKD dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 26 Agustus 2025. Sementara pengumuman hasil SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Pasca SKD, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan pada 15 dan 16 September 2025.

Kemudian pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, proses seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

“Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme didalam proses seleksi ini,” katanya usai melakukan peninjauan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2025, di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (11/8/2025).

Peninjauan ini sengaja dilakukan guna memastikan kesiapan proses seleksi serta menjamin pelaksanaan dilakukan secara transparan.

"Seleksi dilaksanakan secara ketat sehingga menutup rapat celah kecurangan, tujuannya untuk menghasilkan individu yang berkualitas," tegasnya.