Sanksi FIFA Dicabut, PSM Makassar Kebut Daftar Pemain Baru

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Victor Dethan (7) bersama para pemain PSM selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persijap Jepara pada laga pembuka BRI Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat, (8/8/2025). Foto: Abe Bandoe/Fajar.co.id

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Jelang berlangsungnya pekan kedua kompetisi Super League 2025/2026, PSM Makassar mendapatkan angin segar.

Ini berkaitan dengan sanksi FIFA yang sebelumnya di dapatkan oleh PSM secara resmi dicabut.

Itu berarti, skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares ini sudah bisa mendapatkan pemain-pemain baru untuk musim baru 2025/2026 ini.

Padahal di laga perdana, PSM yang masih terikat sanksi harus memainkan pemain-pemainnya dari musim lalu.

Media Officer, PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, mengungkapkan, harapannya untuk masa depan PSM setelah sanksi FIFA dicabut.

Ia menyebut manajemen tim berjulul Juku Eja itu saat ini fokus untuk segera mendaftatkan pemain persiapan laga pekan kedua.

“Memang kemarin kendalanya itu hanya di masalah perbedaan zona waktu,” kata pria yang akrab disapa Sule itu.

“Setelah sanksi FIFA dicabut, malam ini juga kami langsung kebut daftarkan pemain-pemain baru bergabung,” tuturnya.

Dengan langkah strategis ini, PSM Makassar berharap dapat meningkatkan performa tim dan mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Di laga selanjutnya, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara Lampung FC.

Laga PSM Makassar Vs Bhayangkara Lampung FC akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Sabtu (16/8/2025).

(Erfyansyah/fajar)

