Menu
Beranda Nasional Sanksi FIFA Dicabut, PSM Makassar Siap Tempur Full Tim Hadapi Bhayangkara Lampung FC

Sanksi FIFA Dicabut, PSM Makassar Siap Tempur Full Tim Hadapi Bhayangkara Lampung FC

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Komentar
  • Bagikan
pemain PSM selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persijap Jepara pada laga pembuka BRI Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat, (8/8/2025). Foto: Abe Bandoe/Fajar.co.id

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Jelang pekan kedua kompetisi Super League 2025/2026, PSM Makassar menatap laga ini dengan optimis.

Di laga pekan kedua, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara Lampung FC.

Laga PSM Makassar Vs Bhayangkara Lampung FC akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Sabtu (16/8/2025).

Optimisme tentu didapatkan oleh skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares itu. Alasannya karena sanksi FIFA yang membayangi sudah dicabut.

PSM yang dilaga perdana tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain barunya karena sanksi yang didapat dari FIFA.

Itu memaksa mereka untuk memaksimalkan pemain-pemain dari musim laga saat tampil menghadapi Persijap Jepara.

Untuk laga pekan kedua ini, Manajemen PSM Makassar memastikan sanksi yang didapatkan sudah dicabut.

Kemudian untuk pemain-pemain baru dalam proses pendaftaran dan hampir pasti di laga menghadapi Bhayangkara Lampung FC turun dengan kekuatan penuh.

“Sudah dicabut (sanksi FIFA),” kata Media Officer Sulaiman Abdul Karim kepada Fajar.co.id, Selasa (12/8/2025)

Untuk pemain baru yang bakal dibawah untuk laga pekan kedua ini pria yang akrab disapa Sule mengiyakan dan membuka kemungkinan PSM turun dengan kekuatan penuh.

“Iya (pemain dalam proses didaftarkan),” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Lepas dari Sanksi Komdis, PSM Makassar Tunggu Kedatangan Yuran Fernandes
Cetak Gol di Laga Perdana Super League untuk Persib Bandung, Febri Hariyadi Panen Pujian
Sanksi FIFA Dicabut, PSM Makassar Kebut Daftar Pemain Baru
Kompetisi Super League 2025/2026 Baru Mulai, Bernardo Tavares Sudah Muncul Calon Bintang Muda
Mantan Pemain PSM Makassar Beri Sindiran ke Mees Hilgers, Sebut tidak Laku di Eropa
Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League
Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Perdana Super League: Persib dan Persija Menang Besar, Persebaya dan Dewa United Takluk di Kandang
Menanti Debut Jordi Amat Bersama Persija Jakarta, Berikut Jadwal Super League Hari Ini