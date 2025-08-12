Sanksi FIFA Dicabut, PSM Makassar Siap Tempur Full Tim Hadapi Bhayangkara Lampung FC

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Jelang pekan kedua kompetisi Super League 2025/2026, PSM Makassar menatap laga ini dengan optimis.

Di laga pekan kedua, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara Lampung FC.

Laga PSM Makassar Vs Bhayangkara Lampung FC akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Sabtu (16/8/2025).

Optimisme tentu didapatkan oleh skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares itu. Alasannya karena sanksi FIFA yang membayangi sudah dicabut.

PSM yang dilaga perdana tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain barunya karena sanksi yang didapat dari FIFA.

Itu memaksa mereka untuk memaksimalkan pemain-pemain dari musim laga saat tampil menghadapi Persijap Jepara.

Untuk laga pekan kedua ini, Manajemen PSM Makassar memastikan sanksi yang didapatkan sudah dicabut.

Kemudian untuk pemain-pemain baru dalam proses pendaftaran dan hampir pasti di laga menghadapi Bhayangkara Lampung FC turun dengan kekuatan penuh.

“Sudah dicabut (sanksi FIFA),” kata Media Officer Sulaiman Abdul Karim kepada Fajar.co.id, Selasa (12/8/2025)

Untuk pemain baru yang bakal dibawah untuk laga pekan kedua ini pria yang akrab disapa Sule mengiyakan dan membuka kemungkinan PSM turun dengan kekuatan penuh.

“Iya (pemain dalam proses didaftarkan),” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)