Tarif Endorse Keluarga Raffi Ahmad Terbongkar, Rayyanza Nyaris Rp 1 Miliar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengusaha Ajik Krisna baru-baru ini mengungkap besaran tarif promosi keluarga Raffi Ahmad yang membuat publik terkejut.

Cerita tersebut bermula saat Ajik mendapat tantangan dari pemilik akun TikTok @unaveragestudentofficial untuk menelepon Raffi Ahmad, dengan imbalan jualannya diborong seharga Rp1 juta.

“1 juta kekecilan dong. 1M lah sekalian,” kata, Ajik Krisna, dikutip Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, angka Rp1 miliar itu bukan sekedar candaan. Ia menyebut, tarif mengundang Raffi Ahmad saja sudah mencapai ratusan juta rupiah.

“Tapi kan Raffi nilai jualnya mahal. Makanya kalo ngundang Raffi, setau Ajik, Rp350 juta,” ungkapnya.

Tak hanya Raffi, Ajik juga membeberkan tarif endorse putra bungsu Raffi, Rayyanza Malik Ahmad atau Cipung. Harga paket promosi Cipung bersama sang ibu, Nagita Slavina, dan kakaknya, Rafathar, disebut mencapai angka fantastis.

“Kalo ngundang Cipung termasuk Nagita dan Rafathar itu Rp600 juta. Nilainya dia Rp950 juta,” tambah Ajik.

Padahal, Cipung sendiri belum genap berusia empat tahun. Hal ini membuat warganet ramai memberikan komentar miring hingga pujian.

“Cipung, keren makanya kadonya keliling dunia,” kata warganet.

Namun, banyak komentar miring yang menuding Raffi mengeksploitasi anak-anaknya. Nama Lily, anak angkat Raffi dan Nagita, ikut terseret dalam perbincangan.

“Sama Lily berapa tuh,” tulis komentar lainnya.

“Makin mahal gak tuh, kalau ngundang Lily, secara dia BA Moel yang fansnya juga bejibun,” timpal lainnya.

“Lily mesin duit juga ya buat produk cewek,” sindir lainnya. (Wahyuni/Fajar)