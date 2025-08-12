Warga Jakarta Waspada Cuaca Ekstrem Hingga 13 Agustus

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga untuk mengatasi dampak dari cuaca ekstrem.

Informasi dari akun instagram BPBD DKI Jakarta menyebutkan, curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta.

Genangan Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Sementara dalam siaran persnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.

Peringatan ini dikeluarkan setelah terpantau peningkatan curah hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia sejak awal Agustus 2025.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menyampaikan, hujan dengan intensitas ekstrem telah melanda sejumlah provinsi.

Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan ini dipicu oleh kombinasi fenomena atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, pengaruh tidak langsung bibit siklon tropis 90S dan 96W, sirkulasi siklonik, serta perlambatan dan pertemuan angin di sekitar Indonesia.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani menambahkan, Indeks Dipole Mode yang saat ini bernilai negatif juga berperan, menandakan adanya aliran massa udara dari Samudra Hindia menuju Indonesia.

Gabungan faktor dinamika atmosfer tersebut mendorong pertumbuhan awan hujan masif yang berpotensi memicu hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang.